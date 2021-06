L'UE prepara il Digital Wallet: un'app per accedere ai servizi e conservare documenti

A poche ore dall'ufficializzazione del Green Pass Europeo, il Vecchio Continente è pronto a fare un altro passo nell'opera di digitalizzazione. Secondo quanto riferito dal Financial Times, infatti, nella giornata di domani l'UE dovrebbe annunciare un digital wallet pan-UE, che funzionerà in maniera simile allo SPID italiano.

La scelta di puntare su un approccio di questo tipo è legata all'esigenza di molti stati di fornire ai propri cittadini un sistema d'accesso ai servizi digitali centralizzato. Di fatti, l'autorevole quotidiano afferma che si tratterà di un'app mobile attraverso cui gli utenti potranno utilizzare vari servizi tramite l'utilizzo di un solo identificativo digitale, che conserverà i dati di pagamento, personali e le password.

Il portafoglio digitale sarà lanciato in tutti i 27 stati membri, e consentirà a 500 milioni di cittadini di accedere ai servizi delle pubbliche amministrazioni con un solo ID, ma anche di effettuare pagamenti privati per le utenze o tasse.

Un aspetto importante è che la stessa applicazione consentirà anche di memorizzare i documenti personali come carta d'identità, patente e tessera sanitaria. Il lancio pubblico sarebbe previsto a breve, ma la piena operatività dovrebbe essere raggiunta entro un anno.

Il Garante e le autorità europee preposte stanno anche lavorando per consentire l'accesso al wallet attraverso l'impronta digitale o la scannerizzazione della retina, ma anche per impedire che le aziende possano sfruttare i dati dell'app per scopi commerciali come la pubblicità contestuale.

Non è prevista alcuna obbligatorietà, ma per coloro che decideranno di registrarsi sono previsti incentivi in termini di sicurezza dei dati ed accesso ai servizi.