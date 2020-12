L'UE ai produttori di smartphone e tablet: app preinstallate si devono poter disinstallare

Il primo invito dell'UE era arrivato lo scorso Ottobre, ma nella relazione presentata ai big del settore tech lo scorso 15 Dicembre, ha formalmente chiesto ai produttori di smartphone e tablet che le applicazioni preinstallate sui dispositivi siano disinstallabili dopo l'acquisto.

Ma non è tutto, perchè l'Unione Europea si è anche soffermata sui sistemi di ricerca delle applicazioni sugli Store. A tal proposito, i Commissari hanno rilevato che spesso i produttori favorirebbero i propri prodotti a discapito delle app sviluppate da sviluppatori terzi, motivo per cui hanno chiesto l'interruzione di tale pratica per garantire equo accesso ai contenuti da parte degli utenti.

L'idea inoltre è anche di imporre un obbligo alle aziende di comunicare quali dati gli utenti lasciano in rete quando navigano o utilizzano un'applicazione.

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella notizia dedicata, l'UE si è anche riservata il diritto di smantellare le società più grosse onde evitare possibili azioni monopolistiche. Per quanto riguarda le sanzioni, qualora i DSA (Digital Services Act) e DMA (Digital Markerts Act) dovessero entrare in vigore e quindi essere approvati, l'UE si è riservata il diritto di comminare multe fino al 10% del fatturato ai trasgressori.

La strada però sembra tutt'altra che corta e prima di vederle all'opera bisognerà aspettare ancora un pò.