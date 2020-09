L'UE pronta a dare il via libera l'acquisizione di Fitbit da parte di Google

Secondo un nuovo rapporto di Reuters, gli organi regolatori dell’Unione Europea sarebbero pronti a dare il via libera all’acquisizione di Fitbit da parte di Google annunciata lo scorso novembre per un importo complessivo di 2,1 miliardi di Dollari.

Si tratta di un passaggio fondamentale, in quanto l’ok definitivo da parte dell’Antitrust del Vecchio Continente dovrebbe aprire definitivamente le porte all’operazione, che è già stata messa nero su bianco ed aspetta solo il via libera da parte degli organi regolatori.

Nonostante ciò, però, la Commissione Europea avrebbe comunque avanzato delle perplessità sul trattamento dei dati personali da parte di Google, che però dal suo canto avrebbe offerto delle garanzie. Il colosso dei motori di ricerca, infatti, non intenderebbe utilizzare l’enorme mole di dati in possesso di Fitbit per scopi pubblicitari.

In una dichiarazione, Google ha confermato l’indiscrezione: “stiamo anche formalizzando il nostro impegno di lunga data a supportare altri produttori di dispositivi indomabili su Android e per continuare a consentire agli utenti Fitbit di connettersi a servizi di terze parti tramite le API, se lo desiderano”.

L’UE però starebbe anche valutando i feedback ricevuti dalla concorrenza e consumatori prima di prendere una decisione finale, che comunque dovrebbe arrivare entro il 23 Dicembre prossimo. Google potrebbe essere costretta a fornire altre concessioni.