L'UE proroga il roaming dati gratis fino al 2032: i dettagli del nuovo accordo

A poco più di dieci mesi dalla proposta della Commissione Europea di prorogare al 2032 la normativa Roam Like Home, è arrivato il via libera definivo da parte del Parlamento Europeo.

Ciò vuol dire che i cittadini europei potranno continuare ad utilizzare le proprie offerte nazionali in tutte le nazioni dell'Unione Europea, senza alcun costo aggiuntivo, fino al 2032. L'aggiornamento della legge Roam Like Home entrata in vigore qualche anno fa abbraccia anche le reti 5G per i prossimi dieci anni, nel corso dei quali gli utenti avranno diritto alla stessa qualità e velocità di connessione all'estero come nel proprio paese.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1 Luglio 2022 e prorogherà quello esistente in scadenza il 30 Giugno 2022. Non mancano le novità: è stato incluso anche l'accesso a costi extra zero per i servizi di emergenza sia via chiamata che SMS, inclusa la trasmissione delle informazioni sulla posizione. Bloccate anche le tariffe all'ingrosso: bloccate a 2 Euro per gigabyte dal 2022 per arrivare ad 1 Euro nel 2027. Tali costi si applicheranno a coloro che supereranno i limiti del contratto durante i loro viaggi.

Soddisfatto per l'accordo il commissario Thierry Breton, il quale ha osservato che "viaggiare all'estero senza doversi preoccupare delle bollette telefoniche è una parte tangibile dell'esperienza del mercato unico dell'Ue, stiamo garantendo una migliore qualità e servizi e una maggiore trasparenza per tutti i cittadini dell'Ue".