L'Ue punta i fari su Meta: chiesti chiarimenti su deepfake e fake news su Israele ed Hamas

Nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo riportato la lettera scritta dall’UE ad Elon Musk in cui il commissario Thierry Breton ha chiesto chiarimenti al CEO di SpaceX sulle misure adottate da X per combattere la disinformazione sul conflitto in corso tra Hamas ed Israele.

A quanto pare, una missiva simile è stata inviata anche anche al collega di Meta, Mark Zuckerberg, che è stato esortato ad essere vigile nel rimuovere la disinformazione dalle proprie piattaforme alla luce della crescente pubblicazione di contenuti sulla guerra che da qualche giorno sta sconvolgendo il mondo.

Il Commissario Breton ha affermato che l’Unione Europea ha registrato un aumento dei contenuti illegali e di fake news su “alcune piattaforme” in seguito all’attacco di Hamas ad Israele. Per tale ragione, dal momento che Meta è responsabile del monitoraggio e rimozione di tali contenuti, sono stati chiesti chiarimenti sulle misure intraprese per la rimozione di tali post in quanto il mancato rispetto della normativa potrebbe tradursi in sanzioni pesantissime, anche pari al 6% del fatturato annuo dell’azienda.

“Vi invito urgentemente a garantire che i vostri sistemi siano efficaci” si legge nella lettera di Breton che chiede una risposta entro le prossime 24 ore a Zuckerberg. Breton ha anche evidenziato che l’UE ha ricevuto segnalazioni di contenuti manipolati e deepfake pubblicati sulle piattaforme di Meta prima delle elezioni in Slovacchia ed infatti nella lettera osserva che la disinformazione a ridosso degli appuntamenti elettorali è un problema che viene preso “estremamente sul serio” ai sensi del DSA. Per tale ragione, sono anche stati chiesti chiarimenti su cosa sta facendo Meta per affrontare il problema dei deepfake anche in vista delle elezioni in Polonia, Romania, Austria, Belgio ed altri paesi.

Un portavoce di Meta, parlando con CNBC ha affermato che “dopo gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele sabato, abbiamo rapidamente istituito un centro operativo speciale dotato di esperti, tra cui figurano persone che parlano fluentemente ebraico e arabo, per monitorare da vicino e rispondere a questa situazione in rapida evoluzione. I nostri team lavorano 24 ore su 24 per mantenere le nostre piattaforme sicure, agire sui contenuti che violano le nostre politiche o le leggi locali e coordinarsi con i fact checker di terze parti nella regione per limitare la diffusione di disinformazione. Continueremo con questo lavoro parallelamente con lo sviluppo del conflitto”.