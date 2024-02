L'UE rafforza le garanzie degli smartphone: con la riparazione si guadagna un anno

L’Unione Europea ha approvato delle nuove regole per facilitare la riparazione di prodotti di consumo come lavatrici e smartphone. Con il via libera di Consiglio e Parlamento Europeo, infatti, è stata rafforzata la normativa sul diritto alla riparazione, ed i produttori devono aggiungere altri 12 mesi alla garanzia dopo aver riparato un prodotto.

Come spiegato direttamente dal Consiglio Europeo, la normativa concordata renderà più facile per i consumatori richiedere la riparazione anzichè la sostituzione, e rende l’accesso ai servizi di riparazione più facile, rapido e trasparente.

La direttiva, nella fattispecie, include una serie di strumenti che renderanno la riparazione più comoda ed allettante per i consumatori, tra cui:

possibilità di chiedere ai produttori la riparazione dei prodotti tecnicamente riparabili

modulo europeo d’informazioni sulla riparazione in cui dovranno essere indicate in maniera chiara le condizioni di riparazione, il tempo necessario per completare il lavoro, i prezzi ed i prodotti sostituitivi

in cui dovranno essere indicate in maniera chiara le condizioni di riparazione, il tempo necessario per completare il lavoro, i prezzi ed i prodotti sostituitivi la creazione di una piattaforma europea online per agevolare l’abbinamento tra consumatori e riparatori

per agevolare l’abbinamento tra consumatori e riparatori proroga di 12 mesi del periodo di responsabilità del venditore dopo la riparazione di un prodotto

L’accordo stabilisce l’obbligo di riparazione per i produttori per i dispositivi e prodotti soggetti alle specifiche di riparabilità. “Con l'accordo raggiunto oggi, l'Europa sceglie chiaramente la riparazione anziché lo smaltimento. Agevolando la riparazione di beni difettosi, non solo diamo nuova vita ai nostri prodotti, ma creiamo anche posti di lavoro di qualità, riduciamo i rifiuti, limitiamo la nostra dipendenza dalle materie prime straniere e proteggiamo l'ambiente” afferma Alexia Bertrand, sottosegretaria di Stato belga per il Bilancio e la tutela dei consumatori, presso il ministro della Giustizia e del Mare del Nord.