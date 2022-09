L'UE richiede ai produttori di smartphone sforzi su autonomia e componenti di ricambio

Non è un mistero che l'Unione Europea stia cercando di apportare cambiamenti importanti al mondo dei dispositivi mobili. In seguito alla questione del caricatore unico, questa volta la Commissione Europea vuole fare sul serio in termini di autonomia e componenti di ricambio.

Secondo quanto riportato da The Verge e MacRumors, uno dei punti focali su cui si concentrano le proposte dell'UE è da ricercarsi nel fatto che i produttori di dispositivi mobili dovrebbero fornire almeno 15 diversi componenti ai riparatori professionisti per almeno 5 anni dall'approdo sul mercato del prodotto.

Inoltre, i consumatori dovrebbero avere accesso garantito a componenti di ricambio come slot per la SIM, display, caricabatterie, backcover e batterie. Tutto ciò sempre per almeno 5 anni. In parole povere, l'obiettivo delle bozze della Commissione Europea è quello di migliorare la disponibilità nel corso del tempo dei pezzi di ricambio.

Si punta inoltre a rendere maggiormente riparabili i dispositivi, così come a ridurre l'impatto ambientale. Al netto di questo, potrebbe arrivare anche una nuova etichetta energetica, che dovrebbe includere indicazioni sulla durata stimata della batteria di uno smartphone/tablet, così come indicazioni relative alle protezioni da acqua, polvere e cadute accidentali.

In che modo si vuole puntare sull'autonomia? Per i produttori che non riescono a offrire ai consumatori batterie per un lasso di tempo di cinque anni, si vogliono introdurre dei test di durata della batteria. Si mira dunque a verificare che la batteria mantenga l'80% della capacità nominale dopo 1.000 cicli di ricarica completi, nonché che gli aggiornamenti software non influiscano negativamente sulla batteria. Tra l'altro, si fa riferimento anche ad almeno 5 anni di update di sicurezza e 3 anni di aggiornamenti in termini di funzionalità.

Da notare il fatto che questo non si applicherebbe agli smartphone/tablet pieghevoli o arrotolabili, nonché ai dispositivi pensati per ambienti ad alta sicurezza. Insomma, ci sono alcune limitazioni e vale la pena notare che per il momento si tratta solamente di bozze, che tra l'altro stanno già sollevando qualche perplessità. Cosa accadrà in futuro? Staremo a vedere. Potete trovare maggiori dettagli sul portale ufficiale della Commissione Europea.