L'UE: smartphone e tablet devono durare di più. Arriva il 'diritto alla riparazione'

L'Unione Europea si prepara ad approvare il Green Deal attraverso cui mira a ridurre anche i rifiuti elettronici. Nel pacchetto di norme è presente anche un disegno di legge che introduce il "diritto alla riparazione", che costringerà i produttori a creare dispositivi elettronici in grado di durare più a lungo.

Di conseguenza, le società d'elettronica dovranno favorire non solo il riciclo, ma anche le riparazioni. La Commissione Europea mira a far entrare in vigore questa normativa già nel 2021, ed a quanto pare riguarderà smartphone, tablet e laptop.

Secondo quanto riportato dal Guardian, la legge sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti obbligherà un design "ecologico" per laptop, smartphone e tablet e stabilirà determinati standard tecnici in modo che i prodotti siano costituiti da parti riparabili e sostituibili. Come osservato da molti, si tratterà di un'estensione della legge che l'UE ha introdotto lo scorso anno per gli elettrodomestici e che ha obbligato le aziende a fornire parti di ricambio per un massimo di dieci anni.

Nel disegno di legge sul "diritto alla riparazione" per smartphone e laptop non sono imposti limiti di tempo massimi, però.

Il commissario europeo Virginijus Sinkevičius parlando con i giornalisti ha osservato che l'economia circolare sarà il nuovo modello economico per il continente, ed ha sottolinea che senza provvedimenti come questi, l'UE non sarà in grado di raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni entro il 2050.

Secondo il forum di XDA, tale pacchetto include anche un "diritto all'aggiornamento software", ma non sono presenti indicazioni sul modo in cui funzionerà.