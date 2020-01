L'UE dice si allo standard di ricarica unico: l'addio al cavo Lightning è più vicino

I legislatori dell'Unione Europeo hanno votato a favore, con 582 parlamentari favorevoli e 40 contrari, della risoluzione che esorta la Commissione Europea ad adottare una normativa per garantire che i consumatori non siano più obbligati ad acquistare nuovi caricabatterie per ogni dispositivo.

Si tratta di un passo in avanti significativo verso la standardizzazione che è stata criticata da Apple in un comunicato pubblicato sul proprio sito la scorsa settimana.

La palla passa alla Commissione, che dovrebbe adottare le nuove norme entro luglio. La risoluzione sostiene che gli accordi volontari nel settore hanno ridotto significativamente il numero di tipi di caricabatterie, ma non hanno portato ad uno standard comune.

Nel documento infatti viene citato un aumento dei rifiuti elettronici provocati da tale frammentazione: nel 2016 il totale ammonta a 12,3 milioni di tonnellate (16,6 chilogrammi a persona).

La risoluzione afferma anche che la ricarica wireless potrebbe rivelarsi utile per mitigare gli sprechi, ma viene sollecitata l'adozione da parte della Commissione di regole che garantiscano ai caricatori senza fili la possibilità di ricaricare vari smartphone e tablet.

Questa notizia andrà ad impattare soprattutto su Apple, che su iPhone e la maggior parte dei prodotti mobili utilizza il connettore Lightning al posto dell'USB-C, che è presente sulla maggior parte degli smartphone e tablet Android.