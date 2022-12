L'UE suona la campana: via il Lightning da iPhone entro dicembre 2024

A pochi mesi dal via libera finale alla normativa sul caricatore unico dell’Unione Europea, dalle istituzioni del vecchio continente arriva l’ultimatum ad Apple ed i produttori che non utilizzano lo standard USB-C sui dispositivi elettronici.

Con la pubblicazione della legge completa sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, viene specificato che qualsiasi apparecchiatura radio prodotta dal 2024 che si ricarica con filo (da smartphone e tablet passando per auricolari, mouse e tastiere) dovrà avere la porta USB-C invece del microUSB o il Lightning di Apple. L’unica eccezione al momento è rappresentata dai laptop, per cui l’entrata in vigore della legge non è prevista a Dicembre 2024 ma il 28 Aprile 2026. Sono esenti anche i dispositivi che si ricaricano solo in modalità wireless come gli smartwatch.

“Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva”, si legge nella disposizione pubblicata in Gazzetta.

Si fa sempre più strada quindi l’ipotesi circolata in precedenza che vuole Apple pronta ad utilizzare l’USB-C già su iPhone 15, sebbene i rumor trapelati nelle scorse settimane parlino di due diversi tipi ingressi tra i modelli Pro e quelli lisci. Apple inizialmente si era opposta a questa ipotesi, legandola alla sicurezza, ma ora sarà costretta ad adeguarsi per evitare di incappare in sanzioni.