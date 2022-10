UE e USA pronte a finanziare Starlink di Elon Musk in Ucraina, l'indiscrezione di Politico

A pochi giorni dalla minaccia di Elon Musk di spegnere Starlink in Ucraina, in quanto poco sostenibile a livello economico, il Financial Times e Politico lanciano l’indiscrezione secondo cui l’Unione Europea ed il Pentagono sarebbero pronte a finanziare il servizio d’internet satellitare nella nazione.

I due autorevoli giornali citano fonti vicine ai funzionari che starebbero discutendo della questione. La questione è stata sollevata anche dal capo della diplomazia dell’UE, Josep Borrell, in una riunione dei ministri degli esteri tenuta nella giornata di ieri, 17 Ottobre, dove però non è stata presa alcuna decisione. Il ministro degli esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, a Politico ha confermato il tutto ma ha sottolineato che le discussioni sono ancora nelle fasi iniziali.

Il caso comunque sembra essere rientrato e qualche giorno fa Elon Musk ha spiegato che continuerà a fornire gratuitamente Starlink all’Ucraina. Il CEO di SpaceX ha annunciato su Twitter che “nonostante Starlink stia ancora in perdita e altre società stiano guadagnando miliardi di dollari dai contribuenti, continueremo a finanziare gratuitamente il Governo ucraino".

Il servizio di internet satellitare si sta rivelando fondamentale per l’esercito ucraino, e sta consentendo lo scambio di informazioni, dal momento che i russi hanno schermato le comunicazioni subito dopo il via all’invasione dello scorso febbraio.