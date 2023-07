UE e USA, il nuovo scudo privacy è realtà: come cambia la condivisione dati

I dati dei cittadini europei dovrebbero finalmente essere più al sicuro: la Commissione europea ha finalmente emesso il proprio giudizio sul trasferimento e la condivisione dati con gli Stati Uniti d'America.

Sulla base dell'adeguamento, viene stabilito che il livello di protezione dati garantito dagli USA è sufficientemente adatto al libero scambio in tutta sicurezza, mostrando livelli di tutela paragonabili a quelli del Vecchio Continente.

Tuttavia, vengono anche introdotte nuove misure a tutela dei cittadini, tra cui la limitazione dell'accesso ai dati europei da parte degli organismi di intelligence statunitensi, oltre a migliorare lo scudo privacy vigente con nuove garanzie nei confronti della raccolta irregolare dei dati.

Inoltre, le imprese che vorranno acquisire dati, tra cui anche i colossi dei social network americani (evidente il richiamo a Facebook, già tirata in ballo nel 2022 con i primi accordi tra USA e UE per il trasferimento dati), dovranno accettare la nuova regolamentazione che prevede tra le altre cose anche l'obbligo alla cancellazione dei dati quando non più necessari.

Quanto a noi cittadini, oltre a queste garanzie avremo anche nuovi strumenti per far valere il nostro diritto alla privacy, che consentiranno una maggiore tutela dei nostri dati a garanzia del loro corretto utilizzo da parte delle imprese d'oltreoceano.

Queste le parole della Presidente Von Der Leyen: "Il nuovo quadro UE-USA per la protezione dei dati personali garantirà flussi di dati sicuri per i cittadini europei e apporterà certezza giuridica alle imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico. A seguito dell'accordo di principio che ho raggiunto lo scorso anno con il Presidente Biden, gli Stati Uniti hanno attuato impegni senza precedenti per istituire il nuovo quadro. Oggi compiamo un passo importante per rassicurare i cittadini sul fatto che i loro dati sono al sicuro, per approfondire i legami economici tra l'UE e gli Stati Uniti e nel contempo per riaffermare i nostri valori condivisi. Ciò dimostra che, lavorando insieme, possiamo affrontare le questioni più complesse".

Nel frattempo, ricordiamo che proprio dalle nostre parti il discorso pubblico sulla privacy è diventato particolarmente scottante dopo la decisione della Francia di poter acquisire dati dagli smartphone dei cittadini attivando da remoto microfono e fotocamere.