L'UE vuole che le batterie di smartphone e laptop siano sostituibili dagli utenti

A pochi mesi dall’approvazione della normativa europea sul caricatore unico, le autorità del Vecchio Continente tornano alla carica con una nuova proposta di legge che mira a rivoluzionare ulteriormente il mercato dei dispositivi d’elettronica.

La Commissione Europea, nello specifico, ha proposto un nuovo regolamento per rendere le batterie più sostenibili e riutilizzabili per il loro intero ciclo di vita. In termini pratici, qualora dovesse passare questa nuova proposta i produttori di smartphone potrebbero trovarsi costretti a riportare sui loro dispositivi le batterie sostituibili.

L’obiettivo è rendere più facile la rimozione e sostituzione di tutti i tipi di batterie vendute nell’Unione Europea. Gli utenti dal loro canto avranno la possibilità di accedere più facilmente alle informazioni sulle batterie tramite etichette e codici QR che metteranno in risalto capacità, prestazioni, durata e composizione chimica, al fianco del simbolo per la raccolta differenziata che permetterà di capire dove bisogna smaltirle.

L’UE richiederà anche ai produttori di sviluppare ed attuare una politica di “dovuta diligenza” per affrontare i rischi sociali ed ambientali legati all’approvvigionamento, lavorazione e vendita di materia prime secondarie. Nella proposta si fa anche riferimento alla composizione delle nuove batterie: 16% di cobalto, 85% di piombo, 6% di litio e 6% di nichel.

Il regolamento, qualora dovesse ottenere il via libera definitivo della plenaria di Bruxelles, si applicherà a batterie portatili, SLI (che forniscono energia per avviamento, accensione ed avviamento dei veicoli), per mezzi di trasporto leggeri, per veicoli elettrici ed industriali. Ai produttori saranno dati tre anni e mezzo di tempo dopo l’approvazione per mettersi in regola e lanciare apparecchi che consentano agli utenti di “rimuoverle e sostituirle facilmente da soli”.