La UEFA annuncia la nuova Champions League: ecco come funzionerà dal 2024

Nel giorno dell'annuncio della nuova Super Lega, che ha scosso profondamente il mondo del calcio, la UEFA non sta con le mani in mano ed ha ufficializzato il nuovo format della Champions League, che prenderà il via dalla stagione 2024/25 e vedrà la partecipazione di 36 partecipanti, rispetto alle 32 attuai.

E' prevista la composizione di un girone unico in cui tutte le squadre giocheranno dieci partite: cinque in case e cinque in trasferta.

Le prime otto della classifica generale andranno a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta, che funzionerà in maniera analoga a quanto avviene attualmente. Le classificate dal 9 al 24esimo posto, invece, si giocheranno gli altri otto posti (anch'esse con sfide in andata e ritorno ad eliminazione diretta).

Non cambia invece il criterio di qualificazione alla Champions League: a fare fede sarà sempre il posizionamento nel campionato nazionale, mentre un posto sarà riservato alla terza classificata al campionato con il quinto ranking Uefa. Un altro slot invece sarà riservato ai campionati nazionali che si qualificheranno al "Champions Path" che passerà a cinque partecipanti.

Infine, gli ultimi due posti saranno riservati ai club con il più alto coefficiente UEFA negli ultimi cinque anni e che non hanno preso parte alla fase a gironi alla Champions: faranno fede le qualificazioni, l'Europa League e la Conference League.

Ricordiamo che fino al 2024 la Champions League in Italia sarà trasmessa da Sky.