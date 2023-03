UEFA Champions League, 7 ed 8 Marzo 2023: le partite in chiaro su Canale 5 e Prime Video

Dopo il big match Roma-Juve di Serie A, si torna subito in campo con la due giorni di Champions League, con il ritorno degli ottavi di finale che vedrà protagonista una squadra italiana, mentre le altre due giocheranno la setitmana successiva.

Tocca quindi a Tottenham-Milan: i rossoneri forti dell'1-0 dell'andata firmato Brahim Diaz possono amministrare il vantaggio in casa della squadra di Antonio Conte. La partita sarà trasmessa, mercoledì 8 Marzo 2023 a partire dalle ore 21, in esclusiva su Amazon Prime Video in maniera completamente gratuita per tutti coloro che dispongono di un abbonamento Prime. La piattaforma americana proporrà anche un ampio prepartita con Giulia Mizzoni e tutti i talent.

Canale 5 invece trasmetterà martedì 7 Marzo 2023 a partire dalle ore 21 il ritorno tra Chelsea e Borussia Dortmund, mentre l'altra partita, Benfica-Brugge, potrà essere vista in esclusiva su Sky ed Infinity+.

Per quanto riguarda la seconda sfida del mercoledì, invece, si tratta di Bayern Monaco - Paris Saint Germain, vinta all'andata dai bavaresi. Il big match di questa due giorni potrà essere seguito in esclusiva dagli abbonati al pacchetto Sky Sport e su Infinity+ in streaming.

La settimana successiva invece sarà la volta del ritorno tra Inter e Porto e Napoli-Eintracht Francofort, rispettivamente in programma 14 ed il 15 Marzo 2023.