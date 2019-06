La UEFA lancia il Netflix del calcio: tutti i dettagli sulla piattaforma di streaming

La UEFA, il massimo organismo calcistico europeo, ha annunciato il lancio della propria piattaforma di streaming over the top, la prima gestita da un organo che governa il calcio. Si chiama UEFA.tv e fornirà agli utenti l'accesso a contenuti in diretta ed on demand legati al mondo del calcio europeo.

UEFA.tv offrirà agli utenti una programmazione originale che si basa su oltre sessant'anni di calcio europeo. La piattaforma però trasmetterà anche le competizioni UEFA giovanili, femminili e di futsal. Obiettivo principale è promuovere le competizioni UEFA tramite la trasmissione di filmati dietro le quinte, interviste e contenuti supplementari ed originali.

L'aspetto interessante è dato dal fatto che tutti i contenuti saranno disponibili gratuitamente: basterà registrarsi tramite l'apposito form ed il gioco è fatto.

In caso di assenza di copertura da parte delle emittenti televisive, sarà possibile vedere anche tutte le competizioni direttamente dal sito.

Tra i primi campionati ad aver aderito all'iniziativa figura la Bundesliga, che metterà a disposizione della UEFA gli highlights delle partite del fine settimana. Il lunedì sarà possibile anche vedere programmi come Bundesliga Special, che sarà dedicato ai tifosi internazionali. Sempre nella sezione del campionato tedesco, saranno accessibili anche le partite più importanti delle stagioni passate e le sfide di UEFA Champions League che hanno viste interessate le squadre teutoniche.

UEFA.tv e la programmazione della Bundesliga sarà disponibile in Regno Unito, Italia, Polonia, Russia, Spagna e Turchia, ma anche in Medio Oriente e in Africa.