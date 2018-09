UEFA Nations League al via: come funziona e dove vedere le partite delle nazionali

Il campionato italiano è fermo per la pausa delle nazionali ma a differenza di quanto avveniva in passato, non si terranno le classiche amichevoli o i match di qualificazione. E' pronta a partire la nuova competizione continentale della UEFA, la Nations League, che sarà trasmessa ovviamente anche in Italia.

Obiettivo della Nations League è favorire lo sviluppo delle nazionali, che spesso in occasione delle amichevoli vedevano tra i protagonisti seconde linee allo scopo di non "disturbare" i club durante i periodi clou della stagione.

Il torneo che partirà domani vedrà la partecipazione di 55 squadre, suddivise in quattro leghe in base al ranking (le prime 12 nella Lega A, 13-24 nella Lega B, 25-39 Lega C, 40-55 Lega D). Ogni Lega è stata a sua volta divisa in fasce, ovviamente sempre a seconda del ranking. La motivazione è da ricercare nel fatto che la UEFA mira a creare partite tra nazionali simili, evitando troppi squilibri come avveniva in passato.

Di seguito la composizione delle Leghe.

Lega A

Gruppo 1: Olanda, Francia, Germania

Gruppo 2: Islanda, Svizzera, Belgio

Gruppo 3: Polonia, Italia, Portogallo

Gruppo 4: Croazia, Inghilterra, Spagna

Lega B

Gruppo 1: Repubblica Ceca, Ucraina, Slovacchia

Gruppo 2: Turchia, Svezia, Russia

Gruppo 3: Irlanda del Nord, Bosnia, Austria

Gruppo 4: Danimarca, Eire, Galles

Lega C

Gruppo 1: Israele, Albania, Scozia

Gruppo 2: Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria

Gruppo 3: Cipro, Bulgaria, Norvegia, Slovenia

Gruppo 4: Lituania, Montenegro, Serbia, Romania

Lega D

Gruppo 1: Georgia, Lettonia, Kazakhstan, Andorra

Gruppo 2: Bielorussia, Lussemburgo, Moldova, San Marino

Gruppo 3: Arzebaijan, Isole Faroe, Malta, Kosovo

Gruppo 4: Macedonia, Armenia, Liechtstein, Gibilterra

Le quattro vincitrici dei gironi prenderanno parte alle fasi finali che si terranno a giugno, mentre le altri prenderanno parte ad una specie di sottotorneo che mette in palio retrocessioni e promozioni tra leghe.

Molto importante anche il fatto che la vincitrice di ogni tabellone si guadagnerà di diritto l'accesso alla fase finale di UEFA Euro 2020, il che aumenta il prestigio della competizione.

La nostra nazionale debutterà venerdì 7 alle 20:45 a Bologna contro la Polonia, prima di sfidare il Portogallo a Lisbona il 10 Settembre. Altri appuntamenti in programma quelli del 14 Ottobre per il ritorno contro la Polonia e del 17 Novembre a Milano contro il Portogallo. La fase finale invece si terrà dal 5 al 9 Giugno.

La UEFA ha puntato molto su questo torneo, e per questo mira a garantire una copertura televisiva importante. Tutte le partite della UEFA Nations League in Italia saranno trasmesse in chiaro.

I match dell'Italia potranno essere viste su RAI 1 HD e Rai Play, mentre le restanti su Canale 5 HD, che da oggi è tornato anche su Sky, ed Italia 1 HD.

Per la prima giornata il Biscione trasmetterà, il 6 Settembre, la partitissima tra Germania e Francia su Canale 5 in prima serata, mentre l'8 Settembre toccherà ad Inghilterra - Spagna. Per la seconda giornata invece è garantita la diretta di Francia - Olanda del 9 Settembre e Spagna - Croazia dell'11.