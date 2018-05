Ecco UEone, la colonnina di ricarica per veicoli elettrici che sparisce nel sottosuolo

Alcune persone potrebbero ritenere le classiche colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici un elemento di disturbo, colpevoli di deturpare la bellezza del paesaggio o il fascino del centro storico in cui vengono installate. Fortunatamente la compagnia Urban Electric ha la soluzione: farle sparire nel sottosuolo quando non sono in funzione.

Il nuovo prototipo dell'azienda si chiama UEone, e consiste in una piccola struttura molto simile nel design alle colonnine che si stanno ormai diffondendo a macchia d'olio nelle grandi città, ma che nasconde al suo interno una particolarità: il corpo principale è suddiviso in tre sezioni, capaci di ritrarsi una dentro l'altra come un telescopio. Questo ingegnoso sistema permette alla colonnina di scomparire all'interno del suolo sottostante, e necessita di 40 cm di spazio per essere installata.

Al momento della sua attivazione, che può avvenire tramite un'apposita app per smartphone, UEone si ricompone per essere pronta ad essere utilizzata, arrivando a misurare 90 cm. Una volta entrata in funzione è in grado di generare 5.8 kW.

Secondo l'azienda non serve un terreno o un asfalto particolare per poterla installare: al momento il prototipo è compatibile con il 90% delle strade, e questa soluzione viene ritenuta ottima per i parcheggi. Il suo debutto avverrà nella città di Oxford, nel Regno Unito, dove la compagnia comincerà ad operare ed a effettuare i primi interventi di manutenzione.