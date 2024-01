UEVR, ora si può giocare in VR a qualunque gioco Unreal Engine!

Gli appassionati di Realtà Virtuale avranno un bel po' di motivi per tornare a indossare il visore in questo 2024, che si prospetta a dir poco esaltante: è stata appena pubblicata la beta pubblica di UEVR, una mod che promette di rendere "VR-ready" qualsiasi gioco basato sui motori di gioco di Epic.

Si tratta di un progetto avanzato, che potrebbe coinvolgere potenzialmente migliaia di titoli attualmente sul mercato, con supporto da Unreal Engine 4.8 a Unreal Engine 5.3.

Una volta scaricato, dovrebbe essere piuttosto semplice gestirlo e lanciare i giochi in realtà virtuale, semplicemente avviando il processo del gioco e selezionandolo dal tool. A questo punto, tornando nel gioco, dovrebbe entrare in modalità VR. La community è già al lavoro per stabilire quali e quanti giochi funzionano a dovere, oltre a proporre mappature ad hoc per i comandi dei controller. Tra i giochi che hanno già un profilo comandi attivo ci sono:

Returnal

RoboQuest

Trepang2

Aliens: Fireteam Elite

Forgive Me Father 2

RoboCop: Rogue City

Warhammer 40,000: Boltgun

RIPOUT

Soulslinger Envoy of Death

illWill

Atomic Heart

Vi rimandiamo alla pagina del progetto con tutte le informazioni sull'impostazione e sui giochi, mentre qui, nello specifico, trovate i profili di gioco e la lista dei titoli su cui è già disponibile una mappatura personalizzata.

Saranno strumenti come questo a risollevare le sorti di un mercato apparentemente in flessione?