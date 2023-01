Ho+ è ufficiale: 1,99 euro al mese per il doppio della velocità e tanti sconti

Il servizio Ho+ di cui si era a lungo parlato in precedenza, grazie ai colleghi di MondoMobileWeb, è finalmente attivo. L’operatore virtuale di Vodafone ha comunicato oggi tramite i propri canali social il lancio di questo sistema d’abbonamento che a 1,99 Euro al mese permette di accedere a tanti vantaggi.

La più interessante riguarda senza dubbio il raddoppio della velocità di navigazione, che passa da 30Mbps a 60Mbps per tutte le offerte. Ovviamente tale velocità è garantita solo sotto rete 4G in quanto Ho. Mobile non beneficia del 5G di Vodafone.

A ciò si aggiungono tanti vantaggi, tra cui figurano sconti e buoni carburanti a cui si può accedere direttamente attraverso la sezione catalogo inserita nell’applicazione ad hoc.

Il servizio si può attivare direttamente tramite l’applicazione di Ho. Mobile o tramite il numero telefonico 192121 dallo smartphone con la scheda Ho. Mobile attiva.

Nella documentazione ufficiale disponibile sul sito web di Ho. Mobile si legge che se si è interessati esclusivamente alla velocità a 60 Mbps si può abilitare il piano Turbo a 1,49 Euro al mese che raddoppia solo il download.

L’addebito degli importi, indipendentemente dal piano scelto, avviene mensilmente direttamente sul credito residuo della SIM.

