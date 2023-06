È ufficiale: ci saranno 3 italiani sul volo spaziale commerciale di Virgin Galactic

Solo un mese fa vi avevamo comunicato come fosse pronta a tornare nello spazio Virgin Galactic, la compagnia spaziale privata di Richard Branson. Ora, a distanza di un mese è arrivata l’ufficialità: l’Italia sarà presente a bordo con ben 3 membri dell'equipaggio.

Sebbene non siano ancora stati resi noti i nominativi, nello specifico saranno esponenti sia dell’Aeronautica Militare che del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Denominato ufficialmente Galactic01, sarà un volo decisamente importante per la nostra storia, poiché rappresenterà il primo lancio commerciale nello spazio, con una missione scientifica per esperimenti in condizioni di microgravità.

"Il primo volo spaziale commerciale della Società sarà una dimostrazione del valore e delle caratteristiche dell'esclusivo laboratorio scientifico suborbitale offerto da Virgin Galactic. Lanciamo la prima offerta di voli commerciali spaziali con due prodotti innovativi: la nostra ricerca scientifica e le missioni spaziali con astronauti privati", ha sottolineato Michael Colglazier, amministratore delegato della Virgin Galactic.

Siete pronti? Oramai manca davvero pochissimo, poiché il volo suborbitale è previsto fra il 27 e il 30 giugno, ma non sarà di certo l’unico. A distanza di circa 30 giorni, attualmente in programma per l’inizio di agosto, verrà infatti effettuato anche un secondo lancio denominato Galactic02, a cui seguiranno diversi voli con cadenza addirittura mensile.

L'annuncio dell'azienda americana, giunge a distanza di poche settimane dalla missione Unity 25, che ha letteralmente rappresentato la ripresa dei voli per la compagnia dopo un periodo di vera crisi nel quale Virgin Galactic ha perso una quantità di soldi assurda. Noi ci auguriamo ovviamente che possano esserci anni migliori e voi intanto, potrete seguire l’intero lancio sulle nostre pagine!