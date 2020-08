È ufficiale, in Africa non esiste più la poliomielite selvaggia: annuncio storico dell'OMS

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che l'Africa è finalmente libera dalla poliomielite selvaggia, dopo una campagna decennale per sradicare la famigerata malattia. "Oggi è un giorno storico per l'Africa", ha affermato la professoressa Rose Gana Fomban Leke della commissione che ha certificato la scomparsa della malattia.

Dal 1996, gli sforzi di eradicazione "hanno impedito a 1.8 milioni di bambini di paralisi per tutta la vita e hanno salvato circa 180.000 vite", ha dichiarato l'agenzia delle Nazioni Unite. La poliomielite è un virus acutamente infettivo e contagioso che attacca il midollo spinale e provoca una paralisi irreversibile nei bambini.

Era diffuso in tutto il mondo fino a quando non fu trovato un vaccino negli anni '50, rimasto fuori dalla portata di molti paesi più poveri in Asia e Africa. I risultati odierni sono stati possibili grazie a uno sforzo globale e al sostegno finanziario - circa 19 miliardi di dollari in 30 anni. "Questa è una pietra miliare importante per l'Africa. Ora le future generazioni di bambini africani possono vivere libere dalla poliomielite selvaggia", afferma Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'OMS per l'Africa. "Questo traguardo storico è stato possibile solo grazie alla leadership e all'impegno di governi, comunità, partner globali per l'eradicazione della polio e filantropi".

Attualmente, solo Afghanistan e Pakistan hanno registrato casi quest'anno: 87 in totale.

Il passo successivo è garantire che l'Africa sia protetta da eventuali casi di polio dal Pakistan o dall'Afghanistan e continuare le vaccinazioni dei bambini per garantire che le comunità siano al sicuro negli anni a venire.