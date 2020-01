È ufficiale, Amazon inizia a vendere a rate in Italia: ecco come funziona!

Dopo avervi descritto le offerte Warehouse, torniamo a parlare di Amazon per via di un'interessante scoperta effettuata da alcuni utenti. Ebbene, l'azienda di Jeff Bezos sta iniziando a consentire la vendita di alcuni prodotti a rate in Italia. Si tratta di una funzionalità particolarmente richiesta e finalmente si sta muovendo qualcosa.

In particolare, diverse persone si stanno trovando dinanzi all'opzione per pagare a rate, ovviamente dopo aver aggiunto determinati prodotti al carrello del loro account Amazon. Le principali segnalazioni apparse online riguarda dispositivi tecnologici, ma non è ancora chiaro quali saranno le categorie coinvolte.

D'altronde, al momento questa funzionalità è in test per alcuni utenti e infatti molte persone non riescono a visualizzare l'opzione per pagare a rate nei prodotti coinvolti. Sembra che la possibilità sia stata attivata principalmente a chi paga tramite carta di credito, ma ovviamente non possiamo esserne certi. In ogni caso, premendo sulla voce "Maggiori informazioni", compare questo messaggio: "Paga l'articolo in 5 rate mensili uguali: senza interessi, spese e costi accessori, commissioni nascoste o altre verifiche".

Come funziona il pagamento a rate su Amazon

Sempre nel succitato messaggio, Amazon spiega anche come procedere.

"Seleziona l' opzione di pagamento a rate quando aggiungi gli articoli al carrello o al momento del pagamento .

quando aggiungi gli articoli al o al . Al momento di finalizzazione dell'acquisto, il pagamento iniziale includerà, oltre alla prima rata mensile , le spese di spedizione e i costi per la confezione regalo, ove applicabili. L'IVA applicabile verrà ripartita sulle cinque rate mensili. Tale importo verrà addebitato sul tuo metodo di pagamento al momento della spedizione dell'articolo.

, le spese di spedizione e i costi per la confezione regalo, ove applicabili. L'IVA applicabile verrà ripartita sulle cinque rate mensili. Tale importo verrà addebitato sul tuo metodo di pagamento al momento della spedizione dell'articolo. L'importo residuo verrà addebitato automaticamente sul metodo di pagamento prescelto in rate mensili uguali, ogni 30 giorni dalla data di spedizione. Il numero di rate mensili applicabili è indicato nel momento in cui selezioni l'opzione di pagamento a rate mensili. Selezionando tale opzione, ci autorizzi ad addebitare sul metodo di pagamento registrato nel tuo Account Amazon le rate mensili relative all'acquisto dell'articolo".

I metodi di pagamento che si possono utilizzare comprendono le carte di credito e di debito dei circuiti VISA, MasterCard e American Express. Queste non devono scadere prima di 20 giorni dal giorno in cui è previsto il pagamento dell'ultima rata. Le carte di credito prepagate non sono valide per il pagamento a rate.

È già stata aggiornata anche la pagina dei metodi di pagamento di Amazon, dove è stata aggiunta la frase "Pagamento a rate mensili (solo ordini idonei)".