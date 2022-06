Ora è ufficiale: AMD Ryzen 7000 in arrivo a fine 2022, CPU Zen4 entro il 2024

Continuano le novità dell'Investor Day di AMD: dopo aver visto quali sono le performance delle CPU AMD Ryzen 7000, infatti, pare che l'azienda di Sunnyvale abbia condiviso anche la sua roadmap dei processori di nuova generazione, parlando delle architetture Zen4 e Zen5.

I primi chip con architettura Zen4, in particolare, saranno lanciati entro la fine del 2022: con questo annuncio, dunque, AMD conferma l'arrivo delle CPU Ryzen 7000 nel corso dei prossimi due trimestri del 2022, per un lancio che potrebbe andare in parallelo con quello delle CPU Raptor Lake di Intel.

Dal 2022 in poi, i processori di AMD si divideranno in tre serie diverse, ovvero i processori "standard", che saranno gli Zen4 e gli Zen5, i processori con V-Cache 3D come il Ryzen 7 5800X3D, e infine le CPU Zen4c e Zen5c, che dovrebbero essere dei processori definiti "density-optimized". Per quanto riguarda l'architettura Zen4, poi, viene confermato che vedremo in commercio sia delle versione con architettura a 5 nm che delle varianti a 4 nm delle CPU, che potrebbero servire come refresh di metà generazione dei processori.

L'era Zen5, invece, dovrebbe avere inizio con delle CPU con architettura a 4 nm, con l'introduzione di processori a 3 nm più avanti nel corso del ciclo vitale delle componenti. Con ogni probabilità, comunque, le prime CPU Zen5 arriveranno a fine 2023 o a inizio 2024. Sia nel caso delle CPU Zen4 che di quelle Zen5, infine, le componenti saranno realizzate da TSMC.

AMD, inoltre, ha confermato che lo stacco generazionale tra Zen4 e Zen5 sarà molto più marcato di quello tra Zen3 e Zen4, poiché l'azienda sta ridisegnando da zero la microarchitettura di tutti i chip delle sue CPU al fine di creare un nuovo design che migliori sia le performance che l'efficienza energetica delle componenti.

Infine, la compagnia di Sunnyvale ha annunciato di voler implementare l'IA e il Machine Learning nelle sue CPU a partire dall'architettura Zen5, integrando dei chip o dell'hardware pensato per facilitare la gestione delle operazioni legate all'Intelligenza Artificiale. Al momento, purtroppo, l'azienda non ha condiviso altri dettagli in merito.