Ufficiale: l'amministrazione Biden vuole riportare l'uomo sulla Luna

L'amministrazione del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, ha ribadito il loro sostegno al programma Artemis della NASA che, così com'è stato dichiarato più volte, ha l'obiettivo di riportare i primi astronauti umani sulla superficie della Luna entro il 2024. Una data certamente ambiziosa.

Il segretario stampa Jen Psaki, attualmente portavoce della Casa Bianca nell'amministrazione Biden, ha dichiarato durante una conferenza che il governo lavorerà con i leader del settore per inviare "un altro uomo e una donna sulla Luna". La stessa Psaki ha sottolineato che la Luna sarà una sorta di "checkpoint" per Marte.

In una lettera firmata da 11 senatori democratici, i legislatori hanno esortato l'amministrazione Biden a finanziare completamente l'iniziativa del sistema di sbarco umano. "Lo sviluppo del lander lunare con equipaggio di prossima generazione è un passo essenziale per riportare gli astronauti sulla Luna per la prima volta in mezzo secolo, inclusa la pietra miliare storica dello sbarco della prima donna sul nostro satellite".

In sostanza, quindi, i senatori hanno chiesto a Biden tutto il suo supporto per lo sviluppo delle attrezzature necessarie per lo sbarco sul nostro satellite. Senza le dovute tecnologie, infatti, sarà davvero impegnativo attuare un'impresa del genere. Ci saranno sicuramente dei cambiamenti - così come sottolinea il giornalista di Ars Technica -, ma l'obiettivo sembra essere sicuro: l'uomo ritornerà sulla Luna.