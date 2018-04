Ufficiale anche Honor 7C: in Italia a 179 Euro dal 23 Aprile

Non solo Honor 7A. La compagnia, infatti, ha da poco annunciato anche il nuovo Honor 7C, smartphone di media fascia che fa del riconoscimento facciale e la doppia fotocamera i suoi punti di forza.

"Con il nuovo smartphone Honor 7C, Honor ha lanciato sul mercato l'unico telefono con dual camera e tecnologia di riconoscimento facciale al prezzo consigliato al pubblico inferiore ai 200€", ha dichiarato Michael Pan, Presidente di Honor WEU. "Con un'ampia gamma di funzioni aggiuntive come il doppio supporto Bluetooth e uno slot a tre schede, Honor 7C è il telefono perfetto per i giovani professionisti e per chi è sempre alla ricerca del best buy sul mercato".

Disponibile a 179 Euro anche in Italia, a partire dal 23 Aprile, Honor 7C include uno schermo da 5,99 pollici FullView HD+ con risoluzione di 1440x720 pixel, aspect ratio di 18:9 e vetro curvo 2.5D. Sotto la scocca è presente il processore Qualcomm Snapdragon 450 octa-core prodotto utilizzando il processo a 14 nanometri, ed accompagnato da GPU Adreno 506 e 3 o 4 gigabyte di RAM a seconda del modello. La memoria interna, espandibile attraverso lo slot microSD fino a 256 gigabyte, può essere da 32 o 64 gigabyte, sempre a seconda del modello.

Il riconoscimento facciale garantisce lo sblocco del dispositivo, ed evita l'immissione del codice a mano.

Il comparto fotografico è composto da una doppia lente posteriore da 13+2 megapixel con Flash LED, e frontale da 8 megapixel anche con Flash LED. Come Honor 7A, anche il 7C include un jack da 3,5 millimetri.

Completano la scheda tecnica il sensore per le impronte digitali, montato sulla scocca posteriore, una batteria da 3000 mAh ed il sistema operativo Android 8.0 Oreo.