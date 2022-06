È ufficiale: questo animale estinto sarà riportato in vita al più presto

Il 7 settembre 1936 Benjamin, l'ultima tigre della Tasmania, morì e la specie si estinse per sempre. Dopo qualche decennio abbiamo la possibilità di riportare in vita la creatura grazie a una recente donazione di 3,6 milioni di dollari al laboratorio TIGRR (Tilacine Integrated Genetic Restoration Research) dell'Università di Melbourne.

Gli habitat della Tasmania sono rimasti invariati dalla loro scomparsa causata dagli esseri umani e, per questo e altri motivi, la "de-estinzione" potrebbe essere più semplice da attuare. Come potranno essere riportati in vita questi animali?

Nel 2018, un team di scienziati ha pubblicato la prima sequenza del genoma di un tilacino, utilizzando il DNA di un giovane esemplare conservato al Melbourne Museum. In precedenza il codice genetico di questa creatura era incompleto, ma i recenti progressi nella "decifrazione" del DNA hanno permesso di ottenere tutte le informazioni necessarie.

Attualmente gli scienziati stanno esaminando delle specie "simili" per la compatibilità con quest'ultime, così da capire la quantità e la portata delle modifiche necessarie per creare una cellula marsupiale simile a un tilacino. Quando tutte queste informazioni saranno acquisite, inizierà la sperimentazione in stile "Jurassic-park": le cellule di un tilacino verranno iniettate all'interno di un ovulo di un Topo marsupiale dai piedi stretti, un marsupiale dell'Australia.



C'è una grande differenza tra il topo e il tilacino; il primo ha le dimensioni di un criceto mentre il secondo di un cane, ma fortunatamente i marsupiali hanno tutti la stessa grandezza alla nascita e ciò non dovrebbe essere un problema perché, semplicemente, la tigre della Tasmania sarà allevata separatamente dal resto della cucciolata.

Incredibile, no?