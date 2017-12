Ufficiale: Apple ha acquistato Shazam. Affare da 400 milioni di Dollari

Apple ha annunciato ufficialmente di aver acquistato la famosa applicazione che consente di identificare le canzoni ascoltandole,. L'accordo tra le parti sarebbe stato trovato per una cifra vicina ai 400 milioni di Dollari, e rappresenta la seconda acquisizione più importante della storia di, dopo quella didel Maggio 2014.

Apple ovviamente non ha rivelato i termini finanziari dell'acquisto, ma TechCrunch ha confermato le indiscrezioni trapelate nel corso fine settimana, che parlavano appunto di un accordo da 400 milioni di Dollari, nonostante l'app sia stata valutata 1 miliardo di Dollari nel 2015.

La maggior parte dei fan e (molti) utilizzatori dell'applicazione si stanno chiedendo quale sarà il futuro del servizio, ed a riguardo è arrivata la precisazione di Apple: "siamo entusiasti di dare il benvenuto a Shazam nel team di Apple. Dal lancio su App Store, l'applicazione è diventata una delle più popolari per iOS, ed oggi è usata da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, su più piattaforme. Apple Music e Shazam rappresentano una scelta naturale: la condivisione della scoperta musicale e la distribuzione delle varie creazioni ci permetteranno di offrire una grande esperienza ai nostri utenti. Abbiamo dei progetti molto interessanti in serbo, e non vediamo l'ora di unirci con Shazam, dopo l'accordo trovato oggi" si legge nella breve nota diffusa.

Shazam è già integrato con Apple Music, e consente agli abbonati di identificare le canzoni ascoltandole per poi ascoltarle direttamente nel servizio di streaming musicale.

Da quanto emerso, appare abbastanza improbabile che Apple rimuova l'applicazione, visto che è una vera e propria miniera d'oro a livello di entrate. Sarà però interessante capire quali saranno i frutti di questa acquisizione, che rappresenta sicuramente l'affare più importante di questo fine anno in cui Apple ha portato a casa molte aziende piccole.