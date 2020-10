iPhone 12, è ufficiale: l'evento di presentazione sarà il 13 ottobre

Nella stessa mattina di oggi 6 ottobre 2020 abbiamo mostrato tutti i dubbi riguardo la presentazione del 13 ottobre di iPhone 12, ma il noto tipster Jon Prosser ha ribadito che l’avrebbero annunciata più tardi. E infatti è stato così: Apple ha annunciato ufficialmente l’evento iPhone del 13 ottobre invitando i fan a partecipare.

Nel sito dell’azienda di Cupertino poco fa è apparsa l’immagine teaser ufficiale con il logo della Mela all’interno di tanti cerchi di dimensioni diverse assieme al motto “Hi, Speed”. Atteso da moltissimi appassionati di Apple e non solo, questo evento è giunto effettivamente in ritardo rispetto alla solita tabella di marcia a causa della pandemia di COVID-19; nonostante ciò, come nel caso del precedente evento del 28 settembre, dovremo aspettarci tante novità molto interessanti. In Italia sarà possibile assistere all'evento a partire dalle 19.

La lineup di iPhone 12, stando a tutti i rumor trapelati online fino a oggi, dovrebbe essere composta da quattro modelli: iPhone 12 mini (5,4 pollici), iPhone 12 (6,1 pollici), iPhone 12 Pro (6,1 pollici) e iPhone 12 Pro Max (6,7 pollici). Tutti dovrebbero avere display OLED, con possibili differenze nel refresh rate, e nei modelli top di gamma dovrebbe apparire anche il sensore LiDAR dedicato ai contenuti in realtà aumentata.

Per quanto riguarda i possibili prezzi e tagli di memoria, le ultime voci diffuse da a_rumors1111 su Twitter parlano di 64GB e 649 dollari per l’iPhone 12 mini, fino ai 512GB di memoria interna e 1399 dollari per l’iPhone 12 Pro Max. In Italia però potrebbero giungere modelli dai tagli differenti, dunque non ci resta che attendere l’annuncio del 13 ottobre per sapere tutti i dati ufficiali.