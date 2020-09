Apple terrà presto un evento di lancio, forse senza iPhone 12, Apple Watch 6 in arrivo?

Dopo i primi rumor apparsi oggi e riportati anche dai colleghi di MacRumors riguardanti la presentazione di alcuni nuovi dispositivi, che parlavano di un evento per il prossimo 28 settembre, ci ha pensato Apple stessa ad annunciare ufficialmente quando sarà l’appuntamento del 2020 in cui vedremo tutti i prodotti marchiati Mela in arrivo prossimamente.

La data diffusa da Apple è quella del 15 settembre 2020 alle ore 19 italiane, quando direttamente dall’Apple Park situato a Cupertino l’azienda di Tim Cook presenterà tutti i suoi dispositivi per la fine del 2020 e per il 2021. L’evento si preannuncia realizzato via streaming a causa del COVID-19 che continua a causare disagi in tutto il mondo: proprio a causa della pandemia, infatti, lo stesso keynote Apple avverrà in ritardo rispetto agli anni passati.

Ciò nonostante, non manca l’hype per i tanti prodotti che potrebbero essere presentati: si vocifera di quattro nuovi modelli iPhone 12 rispettivamente da 5.4 e 6.1 pollici per le versioni base e 6.1 e 6.7 pollici per gli iPhone 12 Pro e Pro Max; tutti i rumor riguardanti il top di gamma Apple li abbiamo già trattati e raccolti in un unico articolo apposito. Tuttavia, le ultime indiscrezioni sembrano andare in una direzione diversa.

Sembra infatti essere più probabile la presenza dell'iPad Air 2020 con un design simile all’iPad Pro e display edge-to-edge; di due nuove versioni dell’Apple Watch, in particolare un modello della Serie 6 e uno più economico che sostituirà la Serie 3 ancora in vendita, e che dunque arriveranno smentendo alcuni leaker convinti di un lancio dopo settembre; e infine, probabilmente vedremo anche il tanto rumoreggiato paio di cuffie over-ear e uno speaker HomePod più piccolo, creato per competere con Google Home e Amazon Alexa. Per quanto concerne i Mac con processore ARM, invece, forse arriverà soltanto qualche informazione sul loro sviluppo.



In ogni caso, secondo alcuni giornalisti come Mark Gurman di Bloomberg, l'evento potrebbe essere riservato unicamente agli smartwatch, al nuovo iPad e ai vari sistemi operativi iOS 14, watchOS 7, tvOS 7 e macOS Big Sur a causa di possibili ritardi nella produzione di alcune componenti dell'iPhone 12. Nonostante questo, segnate sui calendari il keynote Apple per la data del 15 settembre e non mancate, poiché si preannuncia un evento veramente da non perdere.