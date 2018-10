Ufficiale, c'è la conferma dell'azienda: Xiaomi Mi Mix 3 ha 10GB di RAM!

Dopo aver confermato il supporto al 5G e annunciato l'evento di lancio del prossimo 25 ottobre, Xiaomi ha ora svelato in via ufficiale che il suo nuovo smartphone Mi Mix 3 dispone di ben 10GB di RAM. Un quantitativo enorme, che difficilmente si è visto in un dispositivo mobile.

In particolare, l'annuncio è stato effettuato con un'immagine, che potete vedere qui sotto, pubblicata sui profili social ufficiali della società cinese. In seguito, la notizia è stata riportata anche dai colleghi di PhoneArena.

Nella teaser image è ritratto uno smartphone full screen senza alcun tipo di notch e cornice, affiancato dalla scritta "Art x Technology", che riprende la classica visione di Xiaomi, secondo la quale i suoi prodotti sono "pura arte tecnologica".

Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, Mi Mix 3 dovrebbe anche includere un pulsante dedicato all'intelligenza artificiale, una novità assoluta per l'azienda cinese. Per quanto riguarda il 5G, invece, non sono al momento disponibili troppe informazioni: ci sarà un'apposita variante oppure tutte supporteranno la nuova tecnologia? Non possiamo saperlo con certezza, ma staremo a vedere. Nel frattempo, in Italia si sono da poco concluse le aste per l'assegnazione delle frequenze.

Insomma, non vediamo l'ora di mettere le mani sul nuovo flagship di Xiaomi, che si preannuncia essere parecchio interessante.