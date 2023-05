È ufficiale: la città di New York sta sprofondando a causa dei suoi grattacieli

Per quanto possa apparire fantascienza, una delle città più famose al mondo sta letteralmente sprofondando di circa 1-2 millimetri all'anno, a causa dei suoi stessi grattacieli. Ma è realmente possibile?

Questa volta nello studio pubblicato su Earth's Future non parliamo di grattacieli senza finestre, ma di una ricerca condotta da un gruppo di scienziati guidati dal geologo Tom Parsons direttamente dall'Università di Rhode Island, che hanno analizzato la deformazione del terreno mappata utilizzando i dati satellitari disponibili.

Come prima cosa, i ricercatori hanno calcolato la massa cumulativa di oltre un milione di edifici a New York, che risulta essere pari a circa 764 milioni di tonnellate. Decisamente leggeri insomma.

Successivamente, hanno diviso la città in una griglia di quadrati di 100 metri per lato. Convertendo la massa dei palazzi in pressione e considerando anche la forza di gravità, il calcolo è stato piuttosto "facile".

La città poggia su un terreno piuttosto variegato che reagisce in modo diverso al peso degli edifici. I terreni più ricchi di sedimenti argillosi e riempimenti artificiali sono decisamente propensi al fenomeno dello sprofondamento, chiamato in gergo tecnico subsidenza. Si “scende” con un valore medio che si attesta addirittura a 294 millimetri a Manhattan.

Ma perché mai fare uno studio simile? Ce lo spiegano gli stessi autori: " [L’obiettivo] è sensibilizzare sul fatto che ogni nuovo grattacielo costruito in zone costiere, fluviali potrebbe contribuire al futuro rischio di inondazioni".

Considerando come fosse New York 100 anni fa, appare evidente che continua a costruire edifici simili possa portare diversi grattacapi in futuro.