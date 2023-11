Ufficiale la data di annuncio di OnePlus 12: mancano poche settimane

In seguito alle prime avvisaglie relative a OnePlus 12, è arrivato il momento di approfondire l'effettiva data di lancio dello smartphone. Infatti, il noto brand ha appena confermato che ci sarà un importante evento a Shenzen (Cina).

Più precisamente, come riportato anche da GSMArena e come si apprende da Weibo, il CEO di OnePlus Pete Lau salirà sul palco nella giornata del 4 dicembre 2023. Insomma, al momento in cui scriviamo non mancano poi così tante settimane all'annuncio del dispositivo, visto che ci stiamo già avvicinando a fine novembre 2023.

Non ci resta dunque che attendere un po' di tempo per poterne sapere di più in merito al nuovo smartphone, che tra l'altro è stato ampiamente al centro di rumor nel corso dell'ultimo periodo. Ciò che è emerso da questi ultimi è che il dispositivo potrebbe supportare una ricarica a 100W, ma si è più volte fatto riferimento anche a un possibile lancio in contemporanea a livello Global (nonostante per il momento non ci sia nulla di confermato).

Tornando alla presunta scheda tecnica di OnePlus 12, sempre secondo le indiscrezioni, questa comprenderebbe un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Vale però la pena notare che a livello software in Cina ci dovrebbe essere la ColorOS 14 basata su Android 14, mentre le varianti internazionali dovrebbero montare la OxygenOS 14. Staremo a vedere.