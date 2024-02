È sempre più ufficiale: sono davvero tante le città USA che stanno sprofondando

Le città lungo la costa orientale degli Stati Uniti, come New York e Miami, stanno affondando in modo allarmante, fino a circa 5 millimetri all'anno. Questo fenomeno, noto come subsidenza, è accelerato negli ultimi anni a causa di una combinazione di fattori sia naturali che antropogenici, tra cui l'ultima era glaciale e il peso degli edifici.

Durante l'ultima era glaciale, che è durata circa da 126.000 a 11.700 anni fa, il peso del ghiaccio ha spinto verso il basso la terra all'interno del continente, mentre le aree al di fuori del perimetro glaciale si sono sollevate. Questo processo, chiamato aggiustamento isostatico glaciale, continua ancora oggi, con la terra che si solleva nell'entroterra e affonda lungo la costa.

Un altro fattore significativo è la terra su cui sono costruite molte grandi città. Spesso situate vicino a fiumi o estuari su terreni morbidi e instabili, queste aree sono naturalmente soggette a un certo grado di subsidenza. Ma è l'attività umana che sta accelerando questo processo. L'estrazione eccessiva di acque sotterranee è una delle principali cause di subsidenza, con spazi vuoti lasciati nel sottosuolo che possono collassare, causando l'affondamento della terra sopra.

Inoltre, più della metà della popolazione mondiale vive ora in aree urbane, dove lo spazio è spesso limitato. A New York, ad esempio, gli edifici pesanti e alti esercitano una pressione enorme sulla superfice, contribuendo al suo deterioramento.

Attualmente, il tasso di affondamento non è così rapido da far scomparire le città sotto il livello del mare nel prossimo futuro, ma ogni piccolo affondamento aumenta il rischio di inondazioni, soprattutto durante tempeste e uragani che possono spingere l'acqua del mare nelle città costiere o durante forti piogge che sovraccaricano i sistemi di drenaggio.

Per affrontare il problema della subsidenza, è fondamentale gestire l'acqua in modo sostenibile (per questa città, però, è troppo tardi). La raccolta della pioggia, l'utilizzo di acque reflue trattate, di quelle superficiali e il recupero di vecchi bacini idrici possono aiutare a ridurre la dipendenza dalle acque sotterranee.

Inoltre, è essenziale monitorare e misurare accuratamente i tassi di sprofondamento per permettere ai pianificatori urbani e agli ingegneri di comprendere il rischio e progettare o rafforzare l'infrastruttura urbana tenendo conto di questo fattore.