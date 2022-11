Ora è ufficiale: Elon Musk è finalmente il CEO di Twitter

Già da tempo era nell'aria che, dopo l'acquisto dell'azienda, Elon Musk sarebbe diventato CEO di Twitter. Oggi, però, il miliardario ha assunto definitivamente tale carica, che potrebbe anche detenere a vita: in altre parola, da ora Elon Musk ha pieni poteri decisionali su Twitter, o quasi.

La nomina di Musk a CEO dell'azienda, che il miliardario ha più volte negato su Twitter negli ultimi giorni, è stata scoperta tramite un documento firmato dal tycoon sudafricano e depositato alla SEC di Washington. Nel documento, infatti, leggiamo che esso è stato "compilato e registrato da Elon Musk (la "Reporting Person")": in gergo tecnico, la locuzione di "Reporting Person" fa di fatto riferimento al CEO di un'azienda, come spiega The Verge.

Negli scorsi giorni, lo stesso Musk aveva provato (forse ironicamente, ma dato il particolare umorismo del CEO di Tesla è difficile da dire) a farsi identificare con un titolo diverso da quello di CEO, usando prima il termine "Chief Twit" e poi l'attuale "Twitter Complaint Hotline Operator", che viene riportata anche dalla bio del miliardario su Twitter. Benché tali titoli potrebbero essere bollati come semplici goliardate, è possibile che essi facciano parte di una strategia per rassicurare i partner di Twitter, che in alcuni casi non hanno nascosto la propria antipatia verso Musk e le sue politiche di moderazione dei contenuti sulla piattaforma.

Intanto, la CNBC riporta che il miliardario avrebbe già creato un team di investitori "amici" per ridare respiro alle casse dell'azienda ed avrebbe "trapiantato" alcuni ingegneri di Tesla presso il social network, mettendoli al lavoro su dei progetti ancora ignoti. Inoltre, pare che il piano di Musk passi anche per un abbonamento Twitter Blue da 20 Dollari al mese, necessario per la verifica del profilo sulla piattaforma, e per la rinascita del social network Vine, morto alcuni anni fa.