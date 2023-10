È ufficiale: anche per loro l'estinzione sembra ormai vicina

In una recente ricerca che ha visto la partecipazione di diverse nazioni e poi pubblicata sulla prestigiosa rivista internazionale Nature, si evince chiaramente quanto siano a rischio estinzione gli anfibi di tutto il mondo. Ma di chi sarà la colpa questa volta?

Come dimostrano i pinguini che non riescono più a riprodursi, rischiando dunque l’estinzione vera e propria, il cambiamento climatico ha letteralmente sconvolto la vita sul nostro pianeta. Il team di ricerca ha questa volta messo a confronto i dati del Global Amphibian Assessment del 2004 con i dati raccolti lo scorso anno, nel 2022. I risultati sono realmente preoccupanti.

A quanto pare infatti, i dati indicano chiaramente che nel 2022 si è estinto addirittura il 38% circa del totale delle specie degli anfibi, con un significativo aumento del 4% rispetto al 2004 dove se ne erano estinte "solo" il 34%. Tutto ciò, causato ovviamente dalla perdita e distruzione dei loro habitat. Ma quali sono i principali Paesi a rischio a livello globale? Anche in questo caso, i risultati non sono incoraggianti.

Nello specifico infatti, le specie più a rischio sono situate nelle Ande ed in America centrale, in Sri Lanka, nei Caraibi, nel Camerun occidentale e nella Nigeria orientale. Inoltre, sono a rischio estinzione addirittura 136 delle 426 specie che hanno il loro habitat principalmente in India. Come è possibile intuire dunque, si tratta (purtroppo) di un rischio a livello mondiale e non localizzato in un singolo Stato.

Alla luce di questi allarmanti risultati e tenendo sempre bene a mente che secondo la NASA il 2024 sarà ancora più caldo e devastante, chi di competenza deciderà questa volta di prendere seri provvedimenti per tentare di salvaguardare (per quanto possibile) la vita sul nostro Pianeta? L'ottimismo, purtroppo, scarseggia.

"La protezione e la salvaguardia degli anfibi sono una soluzione alla crisi climatica grazie al loro ruolo chiave nel mantenere sani gli ecosistemi che immagazzinano il carbonio", afferma Kelsey Neam, uno degli autori dello studio.