Ufficiale: Google Assistant in Italia dal 1 novembre

Piacevole sorpresa per gli utenti italiani diIl motore di ricerca, infatti, ha confermato che a partire dal prossimo 1 Novembre sarà disponibile in italiano Google Assistant , l’assistente vocale che è già in fase di test da qualche mese con un numero di beta tester e che, a quanto pare, sarebbe pronto ad arrivare anche nel nostro paese.

Già nella giornata di ieri, l’assistente è stato brevemente disponibile, probabilmente solo per le Local Guides con più punti, ed a conferma di ciò è anche arrivato i fatto che il colosso di Mountain View l’ha immediatamente rimosso.

Non sappiamo cosa sarà in grado di fare Assistant in Italiano, tanto meno se riuscirà a comprendere nella sua interezza la nostra lingua, ma la pagina di supporto ufficiale, nel frattempo, è stata aggiornata con i requisiti minimi:

Sistema Android 6.0 o versioni successive

App Google 6.13 o versioni successive

Google Play Services

1,5 GB di memoria e risoluzione dello schermo pari a 720p

La lingua del telefono impostata su una delle lingue sopra elencate

Appuntamento quindi per il 1 Novembre.