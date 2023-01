È ufficiale: è lui il grattacielo più bello del mondo!

Torniamo a parlare di Amsterdam dopo la proposta rivoluzionaria di pochi mesi fa. Conoscete il grattacielo Valley? A quanto pare viene considerato il più bello e particolare al mondo per le sue forme uniche.

Stiamo parlando del grattacielo progettato da MVRDV ad Amsterdam e che nel 2021 ha vinto l'Emporis Skyscraper Award che seleziona il miglior grattacielo costruito l'anno precedente. Ma perché desta così tanta attenzione?

Bordi irregolari, terrazze e piscine lo rendono riconoscibile e unico nel suo genere. La sua facciata esterna in vetro è in netto contrasto con la facciata interna costituita da terrazzi in pietra con una vegetazione sempre verde che ricopre l'intero edificio.

Prende il suo nome dalla "valle terrazzata" che si estende fra le sue tre torri. Questa forma un vero e proprio sentiero pedonale che permette l'accesso agli spazi centrali distribuiti tra il 4° e il 5° piano. Questi ultimi presentano inoltre due piscine che fungono anche da grandi lucernari per lo spazio pubblico interno noto come "Grotta".

Nonostante non sia di certo paragonabile al grattacielo più sottile del mondo, l'intero edificio è composto da 200 appartamenti e la particolare facciata in pietra frastagliata è stata realizzata mediante complessi calcoli. Consente infatti di possedere un importante controllo sull'esterno, considerando la quantità di luce diurna all'interno, i problemi di privacy per i residenti e i limiti strutturali.

Si tratta di un progetto fondamentale nelle campagne di sensibilizzazione, che oltre a far parlare di sé per la sua particolarità, si proietta come esempio di abbondanza di spazi verdi, di promozione alla salute e di elementi ecologici che rendono Amsterdam ancora una volta in prima fila a livello mondiale in tal senso.