È ufficiale: ad Harvard si studierà... Taylor Swift

La prestigiosa Harvard University ha inserito nel suo piano di studi un corso dedicato interamente al fenomeno da lei generato che inizierà già il prossimo semestre. No, non siamo impazziti! Scopriamo di cosa si tratta.

"Taylor Swift e il suo Mondo". Non si tratta del titolo di un film o documentario sulla giovane cantante, ma del nome che verrà dato al programma di lezioni che si terranno in una delle università più importanti del mondo. Ma cosa si studierà in un simile corso? Una cosa è certa: sicuramente non si parlerà dell'animale che canta come un essere umano.

Gli argomenti saranno sicuramente vari e citando il sito dell’ateneo, si approfondiranno temi come "il fenomeno dei fan, la cultura delle celebrità, adolescenza e età adulta, appropriazione, cosa pensare di testi bianchi, testi del sud, testi transatlantici e sottotesti queer". Si tratta inoltre di una sorta di approfondimento sociologico su cosa tiene insieme e motiva milioni e milioni di fan in tutto il mondo.

Considerando anche che il suo ultimo album "1989" ha mandato in crash Spotify, appare innegabile l’influenza (quasi) senza pari che è in grado di avere questa cantante sul nostro mondo. È infatti in grado di muovere letteralmente economie di piccole e grandi città, oltre che modificare dal punto di vista culturale intere generazioni.

Ecco perché non può e non dovrebbe sorprendere che esistono già almeno 300 gli studenti che si sono iscritti alle lezioni che inizieranno il prossimo semestre e avranno come tutor Stephanie Burt, critica di poesia e professoressa. Naturalmente, vi saranno anche compiti ed esami da sostenere.

Per quanto riguarda la componente scritta ad esempio, ogni studente dovrà realizzare un paio di saggi accademici argomentati in modo convenzionale. Uno di questi sarà focalizzato su alcuni temi inerenti la giovane cantante della Pennsylvania, mentre l’altro sarà su tematiche differenti affrontate durante il corso.