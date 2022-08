Ufficiale: HyperX debutta nel mondo dei monitor da gaming: che piedistalli!

Dopo l'addio alle memorie, che ha portato a un nuovo corso per Kingston FURY, anche HyperX si è focalizzata maggiormente sulle periferiche da gaming, tra cui headset e microfoni.

Notevole, per esempio, è stato il suo reveal dei TWS HyperX Cloud Mix Buds, una prima assoluta nel segmento degli auricolari true wireless.

Ultimo in ordine cronologico è stato l'annuncio di queste ore, relativo al suo debutto nel campo dei monitor da gaming. Ecco, quindi, i nuovi pannelli HyperX Armada 25 e HyperX Armada 27, rispettivamente da 24,5 e 27 pollici.

Il piccolo di casa HyperX è uno schermo IPS FullHD con frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz e compatibilità con NVIDIA G-SYNC. Dall'altra parte, invece, abbiamo una diagonale superiore e una risoluzione che arriva a 1440p, per un refresh rate massimo a 165 Hz e supporto non solo al G-SYNC ma anche a VESA DisplayHDR 400.

Il loro arrivo sul mercato è stato annunciato per settembre del 2022 a un costo di 449 dollari per il 25 e 499 dollari per il 27. La particolarità? Entrambi vengono venduti con un braccio snodabile con ancoraggio posteriore al tavolo al posto del classico piedistallo ad appoggio.

Il braccio è composto da un palo rigido da cui si sviluppa lo snodo a cui è ancorato il monitor, che può essere quindi ruotato, alzato, inclinato, avvicinato e allontanato a proprio piacimento. Come se non bastasse, a un singolo palo possono essere agganciati anche tre supporti laterali, per un setup a tre monitor senza preoccuparsi di avere spazio a sufficienza sul tavolo. Insomma, niente male considerato che un supporto di questo tipo solitamente è reperibile, se di qualità, a cifre superiori ai 70 euro.