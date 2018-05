Ufficiale: Iliad debutterà in Italia il 29 Maggio, "la rivoluzione sta per iniziare"

Ci siamo: dopo settimane di indiscrezioni, voci, smentite e presunte tali, Iliad ha annunciato che "la rivoluzione sta per iniziare", attraverso un breve comunicato apparso qualche ora fa sulla propria pagina ufficiale Facebook, già aperta da qualche settimana.

Il debutto dell'operatore telefonico francese, molto atteso tra gli utenti, che secondo quanto affermato dall'amministratore delegato Bendetto Levi sarà la risposta al malcontento dei clienti nei confronti dell'attuale situazione degli operatori telefonici, è stato fissato per Martedì 29 Maggio, quando a Milano alle ore 10:30 si terrà la conferenza stampa di presentazione.

Nella locandina dell'evento è anche presente un primo teaser di ciò che rappresenterà Iliad per il nostro paese:

"Basta costi nascosti. Basta mensilità extra. Basta brutte sorprese in bolletta. Basta vincoli e restrizioni. Basta domande senza risposta. Basta vecchi operatori telefonici. Basta dire basta!

È il momento della verità. Preparati a cambiare modo di vivere la telefonia. La #Rivoluzioneiliad sta per iniziare. Martedì 29 maggio - ore 10:30 Segui la conferenza stampa di iliad in diretta".

L'evento sarà trasmesso in diretta Facebook, YouTube e sul sito italiano live.iliad.it. Ovviamente seguiremo in diretta tutta la conferenza di presentazione, ma almeno al momento non abbiamo idea su ciò che sarà mostrato ed annunciato: è altamente probabile che Levi e colleghi svelino il catalogo di lancio.