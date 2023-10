È ufficiale, l'India ha intenzione di mandare degli astronauti sulla Luna

L'India sta emergendo rapidamente come una delle nazioni leader nel panorama spaziale mondiale. Dopo aver ottenuto un successo significativo facendo atterrare una sonda e un rover sulla Luna, ora l'India ha in programma di scrivere un nuovo capitolo nella sua storia spaziale inviando astronauti sul satellite terrestre.

In una recente dichiarazione, il governo indiano ha rivelato che il primo ministro Narendra Modi desidera che l'agenzia spaziale nazionale, con un budget decisamente contenuto rispetto ad altre potenze spaziali, porti il primo cittadino indiano sulla Luna entro il 2040.

Questa notizia arriva dopo che l'India è diventata la quarta nazione al mondo a atterrare sulla Luna, seguendo le orme di Stati Uniti e Cina, e ciò con un budget di soli 74 milioni di dollari, inferiore a quello di alcune produzioni cinematografiche spaziali di grande successo. Ma la Luna non è l'unico obiettivo dell'India.

Recentemente, l'Indian Space Research Organization ha lanciato la missione osservatorio solare Aditya-L1 e ha in programma una missione congiunta con il Giappone nel 2025 per cercare acqua sulla Luna, oltre a progetti per una stazione spaziale entro il 2035 e missioni verso Venere e Marte. Con questi ambiziosi progetti, l'India si sta affermando come una delle principali nazioni spaziali del mondo, pronta a esplorare nuovi orizzonti e a scrivere nuove pagine di storia spaziale.

Non solo: il paese ha persino intenzione di conquistare il Sole.