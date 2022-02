Purtroppo è ufficiale: il koala è a tutti gli effetti una specie a rischio di estinzione

Tutti conosciamo il Koala, marsupiale dal dolce musetto e dai teneri aggrappi sonnecchianti ai rami di eucalipto. Si tratta di uno degli emblemi del continente australiano. Dati gli avvenimenti catastrofici degli ultimi anni, tra cui incendi, disboscamento, siccità e diffusione di malattie, l’Australia ha sancito i koala come specie a rischio estinzione.

Gli esperti adibiti al monitoraggio della fauna selvatica hanno portato alla luce una drastica diminuzione delle popolazioni di koala nella porzione orientale del continente australiano, negli ultimi vent’anni. La situazione è grave al punto da indurre gli scienziati a diramare l’avvertimento che i koala stanno dirigendosi verso il baratro dell’estinzione.

Sussan Ley, ministro dell'ambiente australiano, ha introdotto i koala nell’elenco delle specie "in via di estinzione", al fine di concentrare l’attenzione dell’opinione pubblica, della comunità scientifica e gli sforzi delle istituzioni sul problema e permettere l’instaurarsi di un maggiore grado di protezione nei confronti della specie, soprattutto nello stato del Nuovo Galles del Sud, a Canberra e nel Queensland.

"Stiamo intraprendendo un'azione senza precedenti per proteggere i koala" ha dichiarato Ley, informando della volontà del governo australiano di investire una cifra notevole per preservarne l’habitat, che si aggira sui 50 milioni di dollari australiani.

Ambientalisti della comunità scientifica si sono rivelati concordi sulla dichiarazione del nuovo stato di rischio dei koala, pur disapprovando l’incapacità del governo australiano di intervenire a salvaguardia della specie in passato. Proprio in relazione a questa dolcissima specie marsupiale è stato scoperto il curioso modo con cui i koala bevono.

Stuart Blanch, esperto di conservazione della fauna del WWF sezione Australia, in merito all’eccessiva moderatezza degli interventi di salvaguardia, ha dichiarato "I koala sono passati dall'essere nell'elenco di quelli vulnerabili a quello di animali in via di estinzione, in un decennio. Questo è un declino incredibilmente veloce", ma in relazione alla presa di coscienza odierna e al tentativo di azione, ha continuato "La decisione di oggi è benvenuta, ma non impedirà ai koala di scivolare verso l'estinzione, a meno che non sia accompagnata da leggi più stringenti e incentivi per i proprietari terrieri per proteggere le loro foreste".

Il numero degli esemplari ha subito un crollo repentino di circa la metà, passando da 185.000 esemplari nel 2001 ad appena 92.000 nel 2021. Non è difficile dedurre che la situazione sia parecchio critica, come fa notare Alexia Wellbelove della Humane Society International, la quale ha asserito che i koala orientali potrebbero estinguersi entro il 2050 senza un intervento efficace.

Uno dei principali fattori catalizzanti il declino dei koala è la distruzione del loro habitat in favore di colture, allevamenti, miniere e complessi residenziali.

"L'estinzione dei koala non deve avvenire", ha dichiarato con forza Basha Stasak, responsabile dell’Asutralian Conservation Foundation, e continuando "Dobbiamo smettere di permettere che le loro case vengano demolite per miniere, nuovi complessi residenziali, progetti agricoli e disboscamento industriale".

Secondo gli esperti, i koala erano fortemente a rischio anche prima dei famosi incendi boschivi che si sono abbattuti sul continente australiano tra il 2019 e il 2020, a causa di una serie di fattori come disboscamento, siccità, malattie, incidenti automobilistici e attacchi di cani.

I terribili fenomeni incendiari non sono stati che il tremendo sugello ad una situazione già critica che, si spera, funga da campanello d’allarme per spronare le autorità competenti ad attuare misure di salvaguardia della specie più efficaci e tempestive di quelle passate.

A proposito di specie in pericolo, ecco a voi l’elenco delle specie a rischio di estinzione secondo il WWF.