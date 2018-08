Ufficiale Magic Leap One Creator Edition: si parte da 2295 Dollari

Dopo mesi di attesa, è finalmente disponibile per l'acquisto il visore per la realtà aumentata Magic Leap One Creator Edition, che, almeno nel momento in cui vi stiamo scrivendo, può essere acquistato in esclusiva negli Stati Uniti al prezzo di 2.295 Dollari.

La Creator Edition lanciata oggi è a tutti gli effetti un kit di sviluppo, come definito dallo stesso amministratore delegato della compagnia, Rony Abovitz, il quale ha sottolineato come si tratti di un prodotto rivolto principalmente ad artisti e sviluppatori di applicazioni, che andranno a popolare lo store digitale Magic Leap World.

Basato sul sistema operativo LuminOS, Magic Leap di default include il browser Helio, in grado di garantire un'esperienza di visione in 3D, il player Screen e l'applicazione Social.

Il dispositivo è composto in tre parti: gli occhiali battezzati Lightwear, un computer indossabile chiamato Lightpack ed ovviamente il controller portatile. Il Lightwear utilizza una combinazione di telecamere per il tracking dei movimenti ed un obiettivo battezzato "chip fotonico" per proiettare le immagini nel mondo reale, mentre il Lightpack utilizza un chipset mobile Nvidia Tegra X2, 8 gigabyte di memoria RAM, 128 gigabyte di memoria ed una batteria che dovrebbe garantire un'autonomia fino a 3 ore in caso di uso continuo, con ricarica attraverso la porta USB-C. E' anche presente un jack per le cuffie, ma di default Magic Leap One utilizza i piccoli altoparlanti incorporati nei lati dell'auricolare.

Nello store è presente anche uno strumento battezzato Create, un'anteprima di un'app dell'NBA ed un'esperienza caratterizzata da una collaborazione musicale con i Sigur Ros, Tonandi.

Il campo visivo diagonale di 50 gradi di Magic Leap One è più ampio rispetto ai concorrenti come gli HoloLens di Microsoft, ma è ancora estremamente limitato.