È ufficiale: la masturbazione è utile dal punto di vista evolutivo

Una ricerca pubblicata sulla rivista Proceedings of The Royal Society B dallo University College di Londra, ha dimostrato (almeno per i maschi) attraverso un ampio studio sui primati, come questo comportamento si sia sviluppato oltre 40 milioni di anni fa per aumentare il successo riproduttivo... e non solo.

Nonostante alcuni affermino come rinunciare alla masturbazione potrebbe salvarti la vita, il recente studio dimostra alcuni benefici di questo atto assolutamente naturale. A quanto pare infatti, è in grado anche di ridurre il rischio di infezioni sessualmente trasmissibili nel genere maschile.

I risultati dimostrano come tale comportamento si sia sviluppato in "società" estremamente competitive, poiché atto funzionale nei maschi ad aumentare il loro successo riproduttivo. Ad esempio, funge sia da facilitatore dell’eccitazione ed eiaculazione negli individui che vengono spesso interrotti dai rivali dominanti durante l'accoppiamento, che da valido strumento utile al fine di eliminare lo sperma più vecchio e meno funzionale.

Per ottenere tali risultati, il team guidato da Matilda Brindle, ha costruito la più grande banca dati sulla masturbazione nei primati, utilizzando circa 400 fonti come articoli scientifici e questionari compilati da esperti. La masturbazione si sarebbe evoluta in parallelo anche alla diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili nei primati. Ma in che modo agirebbe?

Dopo aver visto l’invasione dei primati a causa del cambiamento climatico, la masturbazione ripulendo direttamente l’uretra, ovvero l'ultimo tratto delle vie urinarie, riuscirebbe dunque a ridurrebbe il rischio di contrarre infezioni a seguito dell'accoppiamento.

"Il fatto che la masturbazione possa avere una funzione adattativa e che sia ubiquitaria nell'ordine dei primati, praticata sia in cattività che in natura da entrambi i sessi, dimostra che fa parte di un repertorio di comportamenti sessuali sani", afferma la stessa Brindle.