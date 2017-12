Ufficiale: Mediaset trasmetterà i Mondiali di Russia 2018 in esclusiva!

Dopo le indiscrezioni trapelate qualche giorno fa, è finalmente arrivata l'ufficialità: Mediaset ha annunciato l'acquisizione dei diritti tv per ia cui, purtroppo, non parteciperà la nostra nazionale a seguito della mancata qualificazione di cui hanno parlato le principali testate sportive.

L'annuncio è stato dato attraverso un breve comunicato diffuso su TgCom, su cui l'emittente della famiglia Berlusconi ha annunciato che "tutte le 64 partite della Coppa del Mondo FIFA 2018 saranno visibili per la prima volta sulla tv commerciale italiana. Mediaset offrirà ai suoi telespettatori gratuitamente e in esclusiva l’evento sportivo più importante del 2018. Oltre che in Italia, “Russia 2018” sarà visibile in diretta anche sulle reti spagnole del Gruppo Mediaset, primo e unico polo televisivo europeo di tv in chiaro".

Si tratta di un colpo durissimo per la RAI, che per la prima volta dopo anni non trasmetterà nessuna partita della massima competizione calcistica per nazionali.

I giornalisti della televisione pubblica, infatti, avevano già preannunciato possibili scioperi e mobilitazioni per fare fronte a quello che, fino a qualche minuto fa, era un semplice rumor e che è diventato ufficiale.

Un cambiamento epocale anche per gli spettatori. Russia 2018, infatti, segnerà una novità assoluta per gli italiani non solo a livello di partecipazione della nazionale, ma anche per quanto riguarda il comparto sportivo.



I dettagli economici dell'accordo, però, non sono stati resi noti.