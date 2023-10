Ora è ufficiale: più di metà della popolazione globale ha uno smartphone

Benché le vendite degli smartphone siano crollate nel primo trimestre del 2023, il tasso di adozione della telefonia "intelligente" è più elevato che mai. Stando alle ultime rilevazioni, infatti, più di 4 miliardi di persone nel mondo possiedono uno smartphone: più di metà della popolazione globale, dunque, ha un telefono di nuova generazione.

I dati sono stati pubblicati dalla GSM Association, che spiega - nel Mobile Internet Connectivity Report del 2023 - che il 55% della popolazione mondiale ha uno smartphone. L'agenzia aggiunge che, in termini assoluti, sono circa 4,3 miliardi le persone che possiedono uno smartphone. Il numero aumenta quando si parla di utenti di internet mobile attivi: questi ultimi, infatti, sono 4,6 miliardi, 4 dei quali accedono a internet unicamente tramite il proprio telefono.

Ovviamente, non tutte le regioni del mondo fanno registrare il medesimo tasso di adozione degli smartphone. Per esempio, il grosso dell'Africa sub-sahariana non ha accesso a reti veloci, limitandosi al più allo standard per la connettività 3G. Invece, in Europa, Asia e Nord America il 69% dell'utenza utilizza dispositivi e reti compatibili con il 4G o, addirittura, con il 5G. Secondo la GSMA, il 38% degli utenti smartphone non utilizza le reti web mobili anche laddove vi è copertura.

In particolare, il 59% della popolazione dell'Africa sub-sahariana possiede uno smartphone ma non lo usa per le funzionalità online, almeno non con reti mobili broadband. Il dato è leggermente migliore nel Sudest asiatico, dove il 52% delle persone dotate di smartphone non usa il proprio device per connettersi a internet.

Infine, il report spiega che circa l'8% della popolazione mondiale, ovvero 600 milioni di persone, utilizza ancora i vecchi "feature phone" per l'accesso al web, per le chiamate e per i messaggi. In altre parole, l'elevato costo degli smartphone e dei piani di connettività mobile resta uno scoglio verso l'adozione capillare dei telefoni di ultima generazione in tutto il mondo.



Al contempo, lo sviluppo di competenze digitali, l'implementazione di migliori sistemi di sicurezza e la creazione di contenuti rilevanti per i Paesi in via di sviluppo restano passi avanti necessari per l'interconnessione globale mediante gli smartphone.