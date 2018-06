Ufficiale: Microsoft acquista GitHub per 7,5 miliardi di Dollari

Dopo i rumor della giornata di oggi, è finalmente arrivata l'ufficialità. Microsoft, infatti, ha da poco annunciato di aver acquistato GitHub, la popolare piattaforma per gli sviluppatori di cui vi abbiamo parlato in precedenza.

L'ammontare totale dell'operazione si aggira sui 7,5 miliardi di Dollari in azioni, una cifra molto più alta se si conta che nel 2015 l'azienda aveva raggiunto una valutazione di soli 2 miliardi di Dollari. E' chiaro però che il fatto che l'operazione sia stata annunciata nella giornata di oggi non implica che venga chiusa nell'immediato: nella fattispecie, infatti, la chiusura con i relativi via libera dovrebbero arrivare entro e non oltre la fine dell'anno.

L'ex CEO di Xamarin, Nat Friedman, che ora è anche vice presidente corporate di Microsoft, diventerà l'amministratore delegato di GitHub, mentre il fondatore della piattaforma e l'ex CEO Chris Wanstrath entreranno a far parte della board del colosso di Redmond.

Secondo molti, il fatto che Microsoft abbia nominato un amministratore delegato indipendente esclusivamente per GitHub, dimostra come la società di Satya Nadella voglia puntare massicciamente sulla community di sviluppo ed aprirsi ulteriormente agli sviluppatori.

Molti rappresentanti della community, però, continuano ad essere titubanti sulla fattibilità dell'affare e stanno esprimendo tutto il loro disappunto sugli account social personali, ma ormai il grosso sembra essere fatto.