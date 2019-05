Ufficiale il Motorola One Vision: prezzo sotto i 300€ e bonus pre-order per i primi 100

Ufficiale il nuovo Motorola One Vision, che è già su Amazon Italia dove può essere acquistato per meno di 300€. Bonus pre-order per i primi 100 clienti. Tutte le specifiche del device con schermo da 21:9 ottimizzato per la visione dei film.

Una caratteristica, che Motorola chiama CinemaVision, che rende questo One Vision sicuramente più riconoscibile rispetto a molti altri device, complice anche l'assenza del notch, con solamente la fotocamera interna in-display ad interrompere l'enorme schermo privo di cornici da 6,3 pollici.

Il SoC è un Exynos 9609 da 2,2GHz. Ram da 4GB, e storage interno da 128GB con possibilità di estensione fino a 512GB. La batteria è da 3.500mAh. Insomma, quello che ci si aspetta da uno smartphone di fascia media.

Più interessante il comparto fotografico: la fotocamera principale è da 48MP (dopati dalla tecnologia Quad Pixel), c'è anche un secondo obiettivo da 5MP. La fotocamera può anche contare su una Night Mode per le foto in condizioni di scarsità di luce, oltre che sulla stabilizzazione ottica dell'immagine. La fotocamera interna è da 25MP.

Lato software, una serie di tool sfruttano l'IA per consentire diverse migliorie alle fotografie prodotte.

I primi 100 clienti che lo prenotano da Amazon (dove è già disponibile a 299€ in colorazione Sapphire Blue) ricevono in omaggio un paio di auricolari Wireless Earbuds Moto Buzz Verve 500.