È ufficiale: la NASA nominerà un direttore per lo studio dei fenomeni non identificati

Per la prima volta nella sua storia, la NASA nominerà un direttore per la ricerca dei fenomeni anomali non identificati (UAP). Cosa sta succedendo? E quali saranno i prossimi passi che possiamo aspettarci?

Oramai lo sanno anche le pietre: negli ultimi giorni il mondo intero è entrato letteralmente in subbuglio a causa degli alieni presentati dal Messico durante un congresso ufficiale. Nonostante si tratti quasi sicuramente di una bufala di proporzioni gargantuesche, a quanto pare c’è stato un effetto non da poco nell’intero mondo scientifico.

Per chi non lo sapesse infatti, l'acronimo UAP sta ad indicare tutti quegli eventi che si verificano nel cielo e che non sono riconducibili a velivoli o fenomeni naturali noti. Finalmente, per la prima volta nella storia, la NASA darà il via ad un'azione concreta atta a comprendere meglio la loro natura.

Ad affermare ciò è proprio il numero uno dell'ente spaziale Bill Nelson in una conferenza stampa indetta a presentare i risultati del rapporto stilato da una commissione indipendente di 16 esperti. Così come afferma David Spergel, capo della commissione indipendente di esperti e presidente della Simons Foundation, bisogna sottolineare infatti come ad oggi vi siano dati limitati e insufficienti a determinare scientificamente la natura degli UAP.

Tale rapporto ha come obiettivo principale quello di "informare la NASA su quali possibili dati potrebbero essere raccolti in futuro per fare luce sulla natura e l'origine dei fenomeni anomali non identificati", scrive sul suo sito la stessa agenzia spaziale americana.

Il rapporto conclusivo contiene preziose e fondamentali raccomandazioni sulla metodologia da applicare per la raccolta e lo studio dei dati provenienti da enti governativi civili e da ulteriori molteplici fonti, in maniera rigorosamente scientifica.

